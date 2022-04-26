Elon Musk, Twitter'ı satın aldı | Ekonomi Haberleri

Dünyanın takip ettiği dev satın alma gerçekleşti. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. Anlaşma, Twitter tarafından doğrulandı.

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif ederek Twitter’ın tamamına talip olan SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. Anlaşma, Twitter tarafından yapılan açıklama ile de doğrulandı. Twitter’ın tamamının Musk’a ait bir kuruluş tarafından hisse başına 54,20 dolardan satın alınacağı ve satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter’ın özel bir şirket haline geleceği ifade edildi.

MUSK: TWITTER'IN MUAZZAM BİR POTANSİYELİ VAR

Twitter’ı satın alma konusunda varılan anlaşmayı yaptığı basın açıklaması ile duyuran Musk, ”İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır” dedi. Musk, “Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter’ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

"EKİPLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Twitter CEO’su Parag Agrawal ise, “Twitter’ın tüm dünyayı etkileyen bir amacı ve ilgisi var. Ekiplerimizle derinden gurur duyuyoruz ve daha önce hiç olmadığı kadar önemli olan çalışmalardan ilham aldık” dedi.

Twitter’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor yaptığı açıklamada, “Twitter Yönetim Kurulu, Elon’un teklifini değer, kesinlik ve finansmana odaklanarak titiz bir değerlendirme süreci yürüttü. Önerilen işlem önemli bir nakit primi sağlayacak ve bunun Twitter hissedarları için ileriye dönük en iyi yol olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TRUMP GERİ DÖNMEYECEK

Uygulamadan atılan eski ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'a dönmeyeceğini söyledi. Fox News'a konuşan Trump, kendi sosyal medya uygulaması Truth'u kullanmaya devam edeceğini ifade ederek, "Umarım Elon Twitter'ı geliştirmeler yapmak için satın almıştır. O iyi bir adam ama ben Truth'ta kalmaya devam edeceğim" dedi.

TWITTER'I NEDEN SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

TED CEO'su Chris Anderson'a konuşan Musk, yaptığı teklifin arkasında, Twitter'ın güvenilir bir Demokrasi platformu olarak kalmasını sağlama fikrinin yattığını belirtmişti.

Açıklamalarında Twitter'ın içerik moderasyon politikalarına değinen ve Ifade Özgürlüğü vurgusu yapan Musk, bu konudaki kıstasını da "Sevmediğiniz birinin, sevmediğiniz bir şeyi söylemeye izni var mı? Eğer cevap 'evet'se ifade özgürlüğümüz var demektir" ifadesiyle özetlemişti.

Musk'ın son dönemdeki tweet'lerinde de altını sık sık çizdiği bu noktalar, Twitter'ın dünyanın en zengin insanının elinde şu ankinden çok daha özgürlükçü çok daha demokratik bir yer olacağı izlenimini uyandırıyor. Ancak sosyal medya endüstrisi üzerine çalışan uzmanlara göre tam tersi bir kâbus senaryosu, yüz milyonlarca Twitter kullanıcısını ve dünyanın geri kalanını bekliyor.

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