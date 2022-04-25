  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü
‹ Önceki Haber Sektörel güven endeksleri açıklandı Sektörel güven endeksleri açıklandı Sonraki Haber › Bitcoin fiyatları 1,5 ayın en düşüğünü gördü! Bitcoin fiyatları 1,5 ayın en düşüğünü gördü!

Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü

25.04.2022 - 14:24
Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları, Çin'de Covid-19 vaka sayılarının artmasıyla beraber oluşabilecek petrol talebi gerilemesine dair beklentilerle değer kaybında hareket ediyor.

Petrol fiyatlarında dalgalı seyir sürerken; haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları endişelerle geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün sebebi olarak, Çin’den gelen Covid-19 ile ilgili haber akışları öne çıkıyor. Çin’de Covid-19 sebebiyle can kayıpları artarken; petrol piyasasında talebin zayıflayacağına dair beklentiler fiyatlanıyor. Çin, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı, geçtiğimiz haftayı 106 dolar seviyesinden tamamlarken; haftanın ilk işlem gününde 100 dolar sınırına kadar geriledi. Brent petrol bugün içerisinde en yüksek 105 doları görürken; saat 13:56 itibarıyla cuma günkü kapanışına göre yüzde 4,15 oranında düşüşle 101 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD ham petrolü ise 100 doların altına sarkarken; aynı dakikalarda yüzde 3,58 oranında düşüşle 98,75 dolardan işlem görüyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.483 Değişim: 0,41% Hacim : 43.886 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.428 25.04.2022 Yüksek 2.499
Açılış: 2.471
14,7784 Değişim: 0,07%
Düşük 14,7663 26.04.2022 Yüksek 14,7849
Açılış: 14,7677
15,8404 Değişim: 0,04%
Düşük 15,8147 26.04.2022 Yüksek 15,8568
Açılış: 15,8337
902,98 Değişim: 0,12%
Düşük 901,19 26.04.2022 Yüksek 903,31
Açılış: 901,93
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.