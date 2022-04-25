Petrol fiyatlarında 'Çin' düşüşü | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları, Çin'de Covid-19 vaka sayılarının artmasıyla beraber oluşabilecek petrol talebi gerilemesine dair beklentilerle değer kaybında hareket ediyor.

Petrol fiyatlarında dalgalı seyir sürerken; haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları endişelerle geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün sebebi olarak, Çin’den gelen Covid-19 ile ilgili haber akışları öne çıkıyor. Çin’de Covid-19 sebebiyle can kayıpları artarken; petrol piyasasında talebin zayıflayacağına dair beklentiler fiyatlanıyor. Çin, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı, geçtiğimiz haftayı 106 dolar seviyesinden tamamlarken; haftanın ilk işlem gününde 100 dolar sınırına kadar geriledi. Brent petrol bugün içerisinde en yüksek 105 doları görürken; saat 13:56 itibarıyla cuma günkü kapanışına göre yüzde 4,15 oranında düşüşle 101 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD ham petrolü ise 100 doların altına sarkarken; aynı dakikalarda yüzde 3,58 oranında düşüşle 98,75 dolardan işlem görüyor.

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