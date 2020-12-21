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Bitcoin’de yeni zirve

21.12.2020 - 16:16
Bitcoin’de yeni zirve | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel piyasalarda yatırımcıların artan ilgisiyle yeni rekor düzeylere yükseliyor. ABD’de yeni teşvik paketi hazırlıklarının yanında, kurumsal yatırımcıların da giderek artan ilgisiyle hız kazanan kripto para piyasalarındaki genel yükselişle, Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 626 artış ile 21 Aralık’ta 24,161 dolarlık yeni tarihi rekor düzeyini, toplam hacim de 448 milyar 840 milyon doları gördü.

 

Bitcoin son 24 saatte yüzde yüzde 2.95 artışla 23,893.68 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 25.17’yi buldu. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 444.159 milyar dolara yükseldi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 55 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim 671 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi 173 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,057 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,330 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 66.1’ini Bitcoin oluşturuyordu.

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En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 5.472.95 artışla 23,893.68 dolar,

2.Ethereum yüzde 0,50 düşüşle 641.84 dolar,

3.XRP yüzde 0.95 düşüşle 0.56 dolar,

4.Tether yüzde 0.07 düşüşle 0.99 dolar,

5.Litecoin yüzde 18.07 artışla0.93 düşüşle 116.03 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 16.56 artışla 363.62 dolar,

7.Chainlink yüzde 1.79 artışla0.85 düşüşle 13.12 dolar,

8.Cardano yüzde 1.17 artışla 0.16 dolar,

9.Binance Coin yüzde 6.02 artışla 34.96 dolar,

10.Polkadot yüzde 1.63 düşüşle 5.17 dolardan işlem görüyordu.


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