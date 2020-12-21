‹ Önceki Haber Turkcell'in altyapısına İsveç'ten 90 milyon dolar kredi Turkcell'in altyapısına İsveç'ten 90 milyon dolar kredi Sonraki Haber › Bitcoin’de yeni zirve Bitcoin’de yeni zirve

Ekimde AVM perakende ciro endeksi arttı

21.12.2020 - 16:00
Ekimde AVM perakende ciro endeksi arttı | Ekonomi Haberleri

AVM perakende ciro endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre, enflasyondan arındırılmadan hesaplandığında yüzde 19,1 artarak 349 puan oldu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar ekim ayında İstanbul’da 1.661 TL, Anadolu’da 1.111 TL olarak gerçekleşti.

Türkiye geneli metrekare verimliliği ise ekim ayında 1.331 TL olarak tespit edildi.

##$HABER_1467161$##

Ekim dönemi, eylül dönemiyle karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30,3, ayakkabı kategorisi 29,2, yiyecek-içecek kategorisi 17, hipermarket kategorisi 16,4, diğer kategori ise yüzde 10,5 artış gösterdi.

Teknoloji kategorisi metrekare verimliliğinde de yüzde 2,9'luk artış oldu.

Ekim döneminde ziyaret sayısı endeksi ise bir önceki ayla karşılaştırıldığında yüzde 16,4'lük artış kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.374 Değişim: -2,41% Hacim : 25.573 Mio.TL Son veri saati : 16:38
Düşük 1.369 21.12.2020 Yüksek 1.402
Açılış: 1.402
7,6790 Değişim: 0,66%
Düşük 7,6381 21.12.2020 Yüksek 7,7362
Açılış: 7,6381
9,3707 Değişim: 0,19%
Düşük 9,3081 21.12.2020 Yüksek 9,4270
Açılış: 9,3526
464,58 Değişim: 0,66%
Düşük 456,54 21.12.2020 Yüksek 472,37
Açılış: 461,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.