Japon şirketten Türkiye'ye yatırım | Ekonomi Haberleri

Japon EBARA, Vansan'ın tamamını Turkven ve diğer ortaktan 108 milyon dolara satın aldı.

Japon altyapı ekipman üreticisi EBARA, çoğunluk hissesi özel sermaye fonu yöneticisi Turkven'e ait olan pompa üreticisi Vansan'ın hisselerinin tamamını 108 milyon dolara satın almak için anlaştı.

EBARA tarafından yapılan açıklamaya göre Japon şirket, Vansan ve Vansan'ın pazarlama şirketinin tamamına sahip olan Çiğli Su Teknolojileri şirketini satın alacak.

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Satış işleminin gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Çiğli Su Teknolojileri'nin yüzde 60'ı Turkven, yüzde 40'ı Murat Can Ertöz'e ait.

Türkçe yayımlanan bültene göre ise işlemde Vansan'ın ortaklarını Pragma temsil etti. Turkven Vansan'ın çoğunluk hissesini 2017 yılında almıştı.

Yıllık satış geliri 2019 mali yılında 64 milyon dolar olan Vansan gelirlerinin yüzde 70'ini ihracattan sağlıyor. Şirket EBARA'nın bölgesel üretim üslerinden biri olacak.

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