Bitcoin 73 bin doları aştı | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları spot EFT arzının tüketilmesi ile 73 bin 600 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Dijital para birimi Bitcoin, 73 bin 600 seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yükselişin spot EFT girişinin günlük 1 milyar dolara ulaşarak rekor kırmasından sonra geldiği belirtiliyor. Bitcoin'in toplam hazmi 2,77 trilyon doları aştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, 11 Ocak'ta Bitcoin'in geleneksel borsalarda işlem yapılabilmesine izin veren EFT'leri onaylamasıyla Bitcoin yükseliş trendine girdi. Yatırım şirketi Blackrock'un ETF ürünü, 849 milyon dolarlık giriş gördü.

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Ayrıca ABD enflasyon verilerinin Fed'in faiz indireceği tarih ile beklentileri değiştirmemesi nedeniyle kripto varlıklara yatırımcı ilgisi arttı. ABD'de enflasyon Şubat'ta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar Fed'in Haziran'dan önce faiz indirimine başlamasını beklemiyor.

Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise 4 bin 100 dolara kadar yükseldi.

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