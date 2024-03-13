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BDDK finansal kiralama şirketlerinin karını açıkladı

13.03.2024 - 14:30 | Son Güncelleme :
BDDK finansal kiralama şirketlerinin karını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama şirketlerinin Ocak ayı karının 1,68 milyar TL olduğunu açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), finansal kiralama şirketlerinin Ocak ayında net karının 1 milyar 677 milyon TL olduğunu açıkladı.

BDDK'nın açıklamasında şöyle denildi:

"13.03.2024 tarihi itibarıyla Kurumumuz veritabanındaki verilere göre; 2024-1 döneminde

- Finansal Kiralama şirketlerinin
 - Aktif büyüklüğü 273.487 milyon TL
 - Finansal kiralama alacakları 190.402 milyon TL
 - Takipteki alacakları 7.502 milyon TL
 - Dönem net kârı 1.677 milyon TL
 - Özkaynaklar 42.678 milyon TL

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- Faktoring şirketlerinin
 - Aktif büyüklüğü 196.497 milyon TL
 - Faktoring alacakları 178.987 milyon TL
 - Takipteki alacakları 2.590 milyon TL
 - Dönem net kârı 1.449 milyon TL
 - Özkaynaklar 36.015 milyon TL

- Tüketici Finansman şirketlerinin
 - Aktif büyüklüğü 140.259 milyon TL
 - Finansman kredisi alacakları 116.858 milyon TL
 - Takipteki alacakları 1.307 milyon TL
 - Dönem net kârı 894 milyon TL
 - Özkaynaklar 18.686 milyon TL "


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