SunExpress'ten gelir açıklaması... 28 yeni rota belirlendi | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2023 yılında bir önceki yıla göre %21 artışla 1,8 milyar euro gelir elde etti. Hava yolu, doluluk oranını %85 gibi yüksek bir seviyede tutmayı başardı. SunExpress, 2024 yaz sezonunda 28 yeni rota ekleyerek tarihinin en geniş uçuş ağına ulaşıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Türkiye, bu yıl da seyahat severlerin aklındaki ilk ülkelerden biri olmaya devam ediyor. 2023’te gördüğümüz yüksek talep, bu yılki rezervasyon rakamlarına da yansıyor. Türkiye, sunduğu geniş aktivite yelpazesi, farklı deneyim olanakları ve fiyat-performans oranı ile ideal bir seyahat destinasyonu olarak fark yaratıyor. SunExpress olarak, Türkiye’ye direkt seferlerimizi daha da genişlettik. Türkiye turizm pazarı büyümeye hazırlanırken Türkiye’nin turizm elçisi olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

AVRUPA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ EN GENİŞ UÇUŞ AĞI

2024 yaz programı kapsamında uçuş ağına 28 yeni rota ekleyen SunExpress, bu yaz koltuk kapasitesini de %19 oranında artırıyor. Hava yolu, toplamda 35 ülkede 200’den fazla noktaya tarifeli seferler sunuyor.

Uçuş ağına Türk Rivierası’nda ise 18 yeni rota ekleyen SunExpress, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından toplamda 67 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

Ek olarak, Anadolu-Avrupa uçuş ağına 10 yeni uluslararası rota ekleyen SunExpress, Anadolu’nun 15 kentinden Avrupa’da 18 ve Orta Doğu’da 3 noktaya direkt uçuş sunuyor. Kownatzki, “SunExpress olarak, Avrupa’da yaşayan Türk kökenli misafirlerimizi ailelerine ve sevdiklerine kavuştururken, Anadolu kentlerinin yerel turizmini de desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

2024 YILINDA 15 MİLYON YOLCU

2023 yılında 12,6 milyon yolcu ile rekora imza atan SunExpress, bu yıl 15 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Türkiye’yi yıl boyunca ziyaret edilen bir destinasyon haline getirmeye kararlı olduklarını belirten Kownatzki, “Türkiye’nin 60 milyon turist hedefine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte Türkiye turizmini yurt dışında tanıtmak ve Türkiye’yi macera, spor ve dinlenmenin yanı sıra tarih ve kültürü birleştiren çok yönlü bir seyahat rotası olarak öne çıkarmak için çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE GELEN HER 2 ZİYARETÇİDEN 1’İ, SUNEXPRESS İLE UÇTU

SunExpress, 2023 yılında Almanya’dan Türkiye’ye seyahat eden ziyaretçilerin %50’sinden fazlasını taşıdı. Türkiye, geçtiğimiz yıl Almanya’dan 6,2 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu rakam, Almanya’yı Türkiye turizmi için ikinci en büyük pazar haline getirdi.

YENİ İSTİHDAM OLANAKLARI SUNACAK

SunExpress, büyüme stratejisi doğrultusunda 2025 yılı sonuna kadar kokpit, kabin, hat bakım, yer hizmetleri ve genel müdürlük pozisyonları olmak üzere yaklaşık 1300 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

ON YIL İÇİNDE FİLO İKİ KATINA ÇIKACAK

SunExpress, geçtiğimiz yıl şirket tarihindeki en büyük uçak siparişini verdi. Hali hazırda 77 adet Boeing 737 uçağı ile hizmet veren hava yolu, 2035 yılına kadar filosundaki uçak sayısını 166’ya yükseltecek.

Yeni siparişler, SunExpress’in Türkiye’ye yönelik artan talebi karşılama ve turizmi destekleme konusundaki kararlılığını temsil ediyor. Kownatzki, “Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuşlarımızla turizm için önemli bir paydaş olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Planladığımız büyüme, Türkiye turizmine olan bağlılığımızın bir göstergesidir” dedi.

Etiketler