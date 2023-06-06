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Binance ve kurucusuna ABD'de dava!

06.06.2023 - 07:32 | Son Güncelleme :
Binance ve kurucusuna ABD'de dava! | Bitcoin Haberleri

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'a ve kurucusu Changpeng Zhao'ya ABD'de dava açıldı. Dava konusunun ana teması düzenbazlık ağı olarak yorumlandı.

ABD'de Binance ve kurucusu Changpeng Zhao'ya yönelik 13 ayrı suçlamayı içeren dava açıldı. ABD sermaye piyasaları denetim ve gözetim kurumu olan SEC, Binance ve Zhao'nun düzenbazlık ağı işlettiğini, işlem hacimlerinin yapay oluşturulduğunu, ABD'li müşterilerin platformu kullanmaya devam ettiği ve Binance'ın yatırımcıları yanılttığını öne sürdü.

SEC, Binance ve Zhao'nun müşterilerin varlıklarını gizlice kontrol ettiğini iddia ederek yatırımcı fonlarını istedikleri gibi dizayn ettiklerini ve yönlendirmeye de izin verdiklerini ileri sürdü.

"BINANCE YASALARDAN KAÇIYOR"

SEC, Binance'ın yasalardan kaçınmak için karmaşık bir planın parçası olduğunu açıkladı ve 2022 yılında yapılan soruşturmada elde edilen bilgilere dayanarak açıklama yapıldığını belirtti.

Zhao'ya yönelik olarak SEC, yine Zhao'ya ait olan Sigma Chain adlı firmanın Binance.US platformunda kripto valrık menkul kıymetlerinin ticaret hacmini yapay olarak şişirdiğini öne sürdü.

SEC BAŞKANI'NDAN SERT İFADELER

SEC Başkanı Gary Gensler "Zhao ve Binance kuruluşlarının dolancırılık ağına, çıkar çatışmasına, yeterli açıklamada bulunmama ve yasaları çiğnediğini iddia ediyoruz" dedi.

Gensler "Binance bir ABD borsası olmadığından, SEC'nin eylemleri sınırlıdır" ifadesini kullandı.

"BINANCE YATIRIMCILARINA GÜVENCE"

Binance tarafından yapılan açıklamada ise "Binance ve Binance'a bağlı platformlardaki tüm kullanıcı varlıklarının Binance.US dahil olmak üzere güvende ve emniyettedir" denildi.

Binance, SEC ile aktif işbirliği içinde olduklarını, SEC'in iddialarına ise katılmadıklarını belirterek çözüm odaklı çalışılacağını belirtti.


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