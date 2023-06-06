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Gram altın tarihi yüksek seviyede

06.06.2023 - 08:35 | Son Güncelleme :
Gram altın tarihi yüksek seviyede | Altın Haberleri

Gram altın fiyatları tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 1368 liraya kadar yükseliş gerçekleştirdi.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel ekonomide ABD'deki gelişmeler dikkatle takip ediliyor. ABD'nin faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyallerinin güçlenmesiyle birlikte dolar tarafında pozitif seyir hakim olurken ons altın bu durumdan bir nebze de olsa negatif etkilendi.

ABD ekonomisindeki borçlanma tavanı sorunu da geride kaldı ve bundan sonraki süreçte Fed'in alacağı kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz toplantısı sonrası yapacağı açıklamalar gündemi belirleyecek.

Altın ise bu gelişmelerin ışığında yön tayin etmeye çalışıyor. Ons altın tarafı hafif gevşerken gram altın tarafı iç piyasadaki dövizde oluşan volatilitenin etkisiyle yükselişe geçti.

Ons altın güne 1961 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1959 dolar en yüksek de 1964 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1960 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın dolardaki volatil seyrin etkisinde kalarak tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın güne 1340 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1338 lira en yüksek de 1368 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1351 liradan alıcı buluyor. Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr


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