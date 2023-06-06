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SPK'dan Avrupa Yatırım Holding'de 21 kişiye 6 ay yasak

06.06.2023 - 06:51 | Son Güncelleme :
SPK'dan Avrupa Yatırım Holding'de 21 kişiye 6 ay yasak | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Avrupa Yatırım Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 21 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Avrupa Yatırım Holding'de gerçekleştirilen işlemleri inceledi ve 21 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirme kararı aldı. Şirketin hisseleri Mart 2023'ten bu yana volatil seyretmiş, herhangi bir özel durum olmamasına rağmen 17 lira seviyelerinden yaklaşık 3 ayda 42,90 liraya kadar yükselmişti. Kısa sürede hissedeki yükseliş yüzde 152'yi aştı.

SPK bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında, gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107'nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Ahmet Muştu, Aynur Özay, Burak Güçlü, Cemal Çetinkaya, Emre Demirel, Emre Kızılırmak, Engin Yalçınkaya, Gökhan Veske, Hasan Mehmetoğlu, Mazlum Savaş, Mehmet Siraç Yıldırım, Mehmet Yılmaz, Murat Ağcabağ, Mutlu Koçak, Nurdane Güler, Onur Yılmaz, Osman Özsoy, Osman Türe, Saim Özay, Selçuk Demir, Vedat Yılmaz adlı kişiler hakkında 06.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.


 


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