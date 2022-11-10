Binance satın almaktan vazgeçti! Kripto paralar çakıldı | Bitcoin Haberleri

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın, FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini açıklamasıyla kripto paralarda deprem yaşandı.Bitcoin, 15 bin 603 dolara kadar gerilerken; Ethereum 1076 dolara kadar değer kaybetti.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre; işlem hacmi bakımından dünyanın en güçlü üçüncü kripto para borsası FTX’in likidite sorunu yaşaması nedeniyle Binance’tan yardım istedi. Binance CEO’su Zhao ise, FTX’i almayı planladıklarını açıkladı. Ancak sonrasında planlar değişti ve Binance satın almadan vazgeçti.

BINANCE ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Binance, likidite krizi içine giren rakibi FTX’i kurtarmak için yaptığı bağlayıcı olmayan anlaşmadan geri çekildi.

Binance yaptığı açıklamada, şirketin finansal durumunun gözden geçirilmesinin ardından FTX ile yapılmış olunan bağlayıcı olmayan anlaşmanın ilerletilmemesine karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Başlangıçta, umudumuz FTX'in müşterilerinin likidite sağlamaları için desteklenmesiydi, ancak işler bizi kontrolümüzün veya yardım kabiliyetimiz ötesinde" denildi.

FTX 3 günde 6 milyar dolar sermaye çıkışı yaşanmasının ardından likidite krizi içine girmişti.

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DEV GİRİŞİM SERMAYESİ FTX’TEKİ YATIRIMLARINI SIFIRLAYACAK

FTX’e bir darbe de dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden olan Sequoia Capital’den geldi. Sequoia Capital, zor durumdaki FTX’de risklerin sınırlı olduğunu, Binance ile FTX arasındaki kurtarma anlaşmasının çökmesi sonrasında FTX’teki tüm yatırımını çekeceği konusunda yatırımcılarına güvence verdi.

Sequoia Capital yaptığı açıklamada, üçüncü global büyüme fonunun FTX ve FTX.US'de 150 milyon dolar riski bulunduğunu, bunun fonun toplam taahhüt edilmiş sermayesinin yüzde 3'ünden az olduğunu belirtti.

Sequoia Capital'den önce de kripto finansal hizmetler şirketi Galaxy Dijital, FTX'deki riskini 47,5 milyon dolar azaltacağını açıklamıştı.

Galaxy Digital kurucusu Mike Novogratz, Binance'nin FTX'i kurtarma planından önce yaptığı açıklamada FTX'deki toplam risklerinin 76,8 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

ABD, FTX’E SORUŞTURMA BAŞLATTI

Zor duruma düşen FTX’e ABD’de regülatörler soruşturma başlattı. Müşteri fonlarının nasıl yönetildiğine yönelik açılan soruşturma kapsamında

ABD'den FTX'e soruşturma SEC'in, FTX'in müşteri varlıklarının ayrı tutulması ve müşterilere karşı pozisyon alınmamasına yönelik menkul kıymet yasalarına uyup uymadığını incelediğini öne süren kaynaklar, incelemenin aylar önce başladığını da iddia ettiler.

Bloomberg News'un haberine göre de ABD'de CFTC de FTX'e yönelik soruşturma başlattı.

ABD Adalet Bakanlığı ise FTX konusundaki sorulara yanıt vermedi.

BITCOIN’DE 4 GÜNDEKİ KAYIP YÜZDE 26

Yaklaşık bir yıldır düşüş trendi içinde olan, bir yıl boyunca ortaya konan hedef fiyatların hiçbiri tutmayan Bitcoin’de gerileme hızlı oldu. 4 gün önce 21 bin doların üzerine çıkan Bitcoin son gelişmeler ışığında 15 bin 555 dolara kadar geriledi. Çok kısa sürede büyük zararda olan yatırımcısına bir zarar kapısı daha açan Bitcoin yüzde 26’lık geri çekilme yaşadı. Bitcoin tarihi zirvesinden ise yüzde 76 geride bulunuyor.

Bitcoin şu sıralar yüzde 11 civarında düşüşle 16 bin 300 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM DA ÇAKILDI

Ethereum fiyatları da geriledi. Merge güncellemesiyle sıçrama yapması beklenen ancak hiçbir gelişme olmayan Ethereum, son yaşanan sorunlar nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Ethereum yüzde 11 oranında düşüşle 1166 dolardan alıcı buluyor.

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