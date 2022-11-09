Kerevitaş’ın cirosu 8,5 milyar TL oldu | Ekonomi Haberleri

Kerevitaş’ın 2022 yılının ilk dokuz ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 169 artarak 8,5 milyar TL’ye ulaştı.

Kerevitaş, 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Kerevitaş’ın 2022 yılı ilk dokuz aylık konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artışla 8,5 milyar TL oldu. Kerevitaş bu dönemde de inovatif ürün portföyüyle hem yurt içi hem de ihracat pazarlarında istikrarlı büyümesini sürdürdü. Şirketin 2022 yılı ilk dokuz aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artarak 1,1 milyar TL’ye ulaştı.

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