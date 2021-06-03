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Avrupa devinden Bitcoin açıklaması: Saçmalık

03.06.2021 - 16:36 | Son Güncelleme :
Avrupa devinden Bitcoin açıklaması: Saçmalık | Bitcoin Haberleri

Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin baş yatırım sorumlusu Blanque, Bitcoin gibi kripto paraların 'saçmalık' olduğunu belirtti.

Yaklaşık 1.7 trilyon Euro tutarında fon yöneten Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin baş yatırım sorumlusu (CIO) Pascal Blanque, Bitcoin gibi kripto paraların "saçmalık" olduğunu belirterek bunların finansal piyasalarda oluşan balonların bir belirtisi olduğunu ifade etti.

Reuters'in haberine göre; bugün yaklaşık 39 bin 364 dolardan işlem görmekte olan kripto para birimi bitcoin, Çin'in spekülasyonları ve mali riskleri önleme konusundaki çabalarını artırarak Bitcoin madenciliği ve işlemleriyle ilgili yasaklar getirmesinden sonra geçen ay yüz 35 düşmüştü.

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Blanque basın toplantısında, "Bitcoin, merkez bankalarını dijital paraları benimsemeye itmesiyle hatırlanacaktır" dedi ve hükümetlerin ve düzenleyici kurulların nihayetinde "müziği durduracaklarını" belirtti.

Blanque, yatırımcıların portföylerine kripto paraları katmadan önce Çin'in resmi para birimi renminbi ile çeşitlendirmelerini tavsiye etti.


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