ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 385 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre önceki hafta 406 bin olarak açıklanan veri 405 bine revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 390 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 428 bin seviyesine geriledi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 3.77 milyon seviyesine yükseldi.
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