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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

03.06.2021 - 16:28
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 385 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre önceki hafta 406 bin olarak açıklanan veri 405 bine revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 390​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 428 bin seviyesine geriledi.​

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 3.77 milyon seviyesine yükseldi.


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