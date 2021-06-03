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ABD özel sektör istihdamı açıklandı

03.06.2021 - 17:13
ABD özel sektör istihdamı açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD özel sektör istihdamı mayıs ayında 978 bin artışla beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de özel sektör istihdamı mayıs ayından ekonominin hızla yeniden açılmasıyla artan talepten destek bularak 978 bin ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ancak, ABD'de işverenlerin çalışan bulmakta yaşadığı sıkıntılar ve hammadde kıtlığı iş piyasasındaki toparlanmaya engel oluşturuyor.

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ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre geçen yılın Haziran ayından beri özel sektör istihdamında en büyük artış kaydedildi. Nisan ayı verisi 742 binden 654 bine revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomistler verinin Mayıs'ta 650 bin artmasını bekliyorlardı.


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