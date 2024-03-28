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Yabancı yatırımı artıyor

28.03.2024 - 15:07 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımı artıyor | Döviz Haberleri

Yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde geçen hafta 428.8 milyon dolarlık hisse alımı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Mart haftasında 428,8 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 103,8 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 8,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 20,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 4,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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34.3 MİLYAR DOLARLIK HİSSELERİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 36,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 219,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 726,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 658,2 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 105,8 milyon dolar seviyesinde açıklandı.


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