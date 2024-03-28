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KKM'de sınırlı gerileme

28.03.2024 - 15:10 | Son Güncelleme :
KKM'de sınırlı gerileme | Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarındaki gerileme azalarak devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 295,6 milyar TL'den 2 trilyon 228,3, milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 661,8 milyar TL'den 12 trilyon 710,9 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 541,6 milyar TL'den 15 trilyon 507,2 milyar TL'ye yükseldi.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 594,2 milyar TL'den 1 trilyon 611,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 309,7 milyar TL'den 1 trilyon 322,2 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 195,1 milyar TL'den 194,8 milyar TL'ye geriledi.


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