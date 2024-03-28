Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşına düzenleme sinyali | Ekonomi Haberleri

Partisinin Bursa mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı zammı ile ilgili mesaj verdi. Erdoğan "Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bursa mitinginde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesim emeklilerimiz ve çalışanlarımız. 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Şimdi de promosyonları 8-12 bi aralığına yükselttik. Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği gideceğiz. Ev hanımlarımızın prim teşvikleri ile ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.

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Ekonomi politikamızı kararlılıkla uygulayıp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyon inişe geçecek. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız. Biz milletimize asla yalan söylemedik. Dün söylediğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diyerek kulak arkası yapmadık. Tespit ettiğimiz sıkıntıları en kısa sürede karşılayacak adımları attık. Emeklilikteki yaş uygulaması gibi içimize sinmeyen hususları milletimizden gelen talepleri hayata geçirmekten kaçınmadık. Sosyal güvenlik sistemimize yol açtığı hasarın tamiri epeyce vakit alacak. Asgari ücrette ara artış talebi ile karşılaşıyoruz. Mali yükün hesabını milletimiz ile paylaşmıştık. Takdir edersiniz ki devlet yönetiminde böyle bir durum olamaz. Yaşandığı sıkıntılarından dolayı sitemini dile getiren vatandaşımız sonuna kadar haklıdır. Sizin karşınıza gelip atıp tutanlar mevcuda bile sahip çıkamayacakları için derdinize derman olamayacaktır.