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Euro, dolar ve sterlinde son durum

22.03.2023 - 21:25 | Son Güncelleme :
Euro, dolar ve sterlinde son durum | Döviz Haberleri

Fed'in faizi ihtiyatlı olarak 25 baz puan artırmasıyla birlikte dolar tarafında güç kaybı ortaya çıktı. Euro, dolar karşısında güç kazandı.

Küresel piyasalar Fed'den gelen faiz haberiyle birlikte yön bulmaya çalışıyor. Fed faizi 25 baz puan artırdı ve yüzde 5'e çıkardı. Fed'in ilerleyen dönemde daha ihtiyatlı davranacağı ve güvercin açıklamalarda bulunması döviz piyasalarında hareketliliğe neden oldu.

Dolar diğer para birimleri karşısında kısa sürede hızla değer kaybetti. Euro/dolar paritesi 1,09125'e kadar yükseldi.

Dolar faiz kararının açıklanmasıyla birlikte 18.9060 liraya düştü ve sonrasında yeniden denge noktasına ulaşarak 19 lira civarında fiyatlamaya başladı. Euro 20,7873 lira seviyelerinde işlem görüyor. Sterlin ise 23,6247 liradan alıcı buluyor.


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