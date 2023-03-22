Uzmanlar açıkladı! Fed'in hamleleri yavaşlayacak mı? | Piyasa Haberleri

Fed faizi beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırdı. Fed'in bu faiz adımıyla birlikte küresel döviz piyasaları ve emtialarda hareketlilik yaşandı. Uzmanlar Fed'in söylem değiştirdiğini ve güvercin yaklaşımda olduğunu belirtti.

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanmıştı. Bankacılık kriziyle birlikte Fed faiz aksiyonunda önemli değişikliğe gitti ve piyasalara güvercin mesajlar vermeye başladı.



Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasıyla birlikte bankacılık kriziyle karşı karşıya kalan ABD ekonomisine ilişkin olarak Fed temkinli davranarak enflasyonu düşürmenin ötesinde mevcut istikrarı da korumak için faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltti.

Fed'in faiz kararı sonrasında dolar diğer para birimleri karşısında güç kaybederken altın yükseliş gösterdi.

Uzmanlar Fed'in son hamlesini değerlendirdi. Fed'in açıklamasında faiz artırımlarına gerekirse devam edeceğine yönelik mesajın yer verildiğine değinen analistler bankacılık krizinin faiz kararında etkili olduğuna da vurguda bulundu.

İşte analistlerin değerlendirmeleri...

İNDİRİM BEKLENTİSİ 2024'E ÖTELENDİ

Batuhan Özşahin - Ata Yatırım Stratejisti

"Fed'in Mart ayı toplantısında, beklenildiği gibi 25 baz puanlık bir faiz artırımı yaparak politika faizini yüzde 4.75-yüzde 5 aralığına çekti. Piyasaların ilk tepkisi doların diğer para birimlerine göre zayıflaması ve verim eğrisinde bir düzelme oldu (2 yıllık ve 10 yıllık tahvil arasındaki fark azaldı). Fed açıklamalarının “güvercin” bir artırım olduğunu, Mayıs ayında yüzde 62 olasılıkla bir 25 baz puanlık artırımın fiyatlandığını görüyoruz. Bu toplantı öncesi 2023 yılı içerisinde Fed’in faiz indirimlerine başlayacağını fiyatlayan piyasalar, faiz kararı sonrası ilk indirim beklentisini 2024’e öteledi."

ENFLASYON VE BANKACILIK KRİZİ DENKLEMİ

Enver Erkan - Dinamik Yatırım Baş Ekonomisti

"Fed'den 25 baz puan artış gelirken, bankanın ekonomik projeksiyon revizyonları ve politika açıklamasındaki değişiklikler itibariyle yüksek enflasyona karşı teyakkuzda olunmaya devam edildiğini, diğer yandan bankacılık risklerinin de izlendiğini gösterdi. Öncelikli olarak; "Komite, hedef aralığında devam eden artışların devam edeceğini tahmin ediyor" yerine "Komite bazı ek politika sıkılaştırmalarının uygun olabileceğini tahmin ediyor" cümlesi Fed açıklamasına yerleştirilmiş. Bu da faiz artırımlarının devam eden kümülatif bir boyutta olmayacağını, daha çok şu ana kadar tamamına yakını oluşturulmuş bir sıkılaşmanın ek adımı olacağını gösteriyor. Terminal faiz beklentisi Aralık dönemiyle aynı %5.1 seviyesinde. Bu da Fed’in bir faiz artırımı daha yapacağını gösteriyor, faiz indirimleri ise nokta grafiğe göre yine 2024 senesine götürülmüş görünüyor. 2024 için ise federal fonlama oranı beklentisi %4.1’den %4.3’e hareket ettirilmiş. PCE enflasyonu beklentilerinin bu sene için %3.3’e yukarı revize edilmesi ve gelecek sene için %2.5’te tutulması önceki tahmin dönemine göre dezenflasyon patikasının iyileşmediğini, aksine bir kademe daha yavaş olabileceğini gösteriyor."

GENEL BİR KRİZ OLARAK ADLANDIRMIYOR

"Bankacılık krizi riskleri bir çekince. Bilanço küçültme planının değişmemesi ve önceki aylarda ortaya konan şekilde ilerlemesi şu anda ara bir QE şeklindeki yorumu boşa çıkartıyor. Fed işi henüz birkaç bankanın sistemi kapsamayan riskleri boyutunda görüyor ve yönetilebilir buluyor. Açıklama bir kademe yumuşamış, faiz patikası sertleştirilmemiş ki bunlar güvercin detaylar. Artırılan PCE enflasyon medyanı ise enflasyona karşı duruşu içermesi itibariyle şahin denebilecek bir ayrıntı. Fed aşırı sıkılaştırmanın sistem bozucu risklerini hesap ederken, dengeli faiz artırımı gerçekleştirerek bankacılık sektöründe yaşananları genel bir kriz olarak adlandırmıyor."

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