Altın Fed'le hareketlendi | Altın Haberleri

Altın fiyatları Fed'in faiz hızını azaltmasıyla birlikte güçlenmeye başladı.

Altın fiyatları Fed'in faiz aksiyonuyla yön belirlemeye başladı. Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran gram altın Fed'in faiz artırım hızını azaltmasıyla birlikte yeniden yukarı yön izlemeye başladı.



Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltti.

Ons altın güne 1940 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1934 dolar en yüksek de 1978 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1960 dolardan alıcı buluyor.

Ons altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl faiz indirimi öngörmediklerini ifade etmesi sonrası 1970 dolar seviyesinin altına hareket etti.

GRAM ALTIN DA PRİMLENDİ

Gram altın da ons altındaki güçlenmeye paralel olarak yükseldi. Gram altın güne 1186 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1183 lira, en yüksek de 1211 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1198 liradan işlem görüyor.

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