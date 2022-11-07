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Dolar kurunda son durum

07.11.2022 - 11:15 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,60 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,56 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,59 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5200 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6580 TL seviyesini görürken; kur saat 11:09 itibarıyla 18,6050 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,6580 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,6042 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,0784 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,33 oranında yükselişle 11,23 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9943 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,64 seviyesinde bulunuyor.

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