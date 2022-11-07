Altın yorum 7 Kasım: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Ons altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlarken, gram altın ise 1000 liranın üzerinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya, tüm gelişmeleri Bigpara’ya değerlendirdi.

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Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın "Faizde nihai seviye önceden beklenenden daha yüksek olacak" açıklaması sonrası sert gerilerken, cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yönünü yukarı çevirmişti.

Ons altın yeni haftaya, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle düşüşle başladı. Haftanın en önemli gündem maddesi perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon rakamları… Ekonomistlerin beklentisi ekim ayında ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 8,00 olarak açıklanması yönünde. Eylül ayında enflasyon yüzde 8,2 olmuştu. Enflasyon, Fed’in faiz politikasını belirlerken dikkate aldığı en önemli veriler arasında yer alıyor. ABD enflasyonunun piyasalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde en yüksek 1681 doları, en düşük 1666 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında düşüşle 1679 dolarda işlem görüyor.

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GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ÜZERİNDE

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1003 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 999 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1006,10 lira seviyesini, en düşük 997,24 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:16 itibarıyla yüzde 0,07 oranında yükselişle 1004,55 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1650 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 788 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ SONLANMAYA ADAY

Seda Yalçınkaya – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Geçen hafta Fed ve tarım dışı istihdam verisini atlatan küresel piyasa için bu haftanın en önemli verisi ABD TÜFE olacak. Küresel piyasalarda Fed’e yönelik şahin algı bir miktar silinse de Amerika enflasyonunda önemli bir gerileme henüz yok. Dolayısıyla Fed faiz artırım hızını yavaşlatsa da faiz artırımlarını kesmeyecek. Bu durum halihazırda şahin Fed algısının sürmesini desteklerken, güçlü dolar temasının da konuşmasına olanak sağlıyor.

Tarım dışı istihdamın beklentilerden fazla gelmesi, Fed’in faiz artırımlarına rağmen ekonominin canlılığını koruduğu olarak algılandı ve dolar endeksi 112 seviyesinden 110 seviyesine geri çekildi. Bu ons altının 50 günlük ortalaması olan 1673 dolar seviyesinin üzerine yükselmesini destekledi. Böylelikle ons altının nisan ayından bu yana devam eden düşen trendi sonlanmaya aday oldu.

Henüz tam olarak kırıldı diyemiyoruz. 1673 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde yükseliş hızı 1722 dolar seviyesine dek artabilir. Bu hafta perşembe günü ABD enflasyon verisi risk iştahını şekillendirebilir. Ons altının direnç bölgelerinden geri dönüş sergilemesi halinde yeniden 1615 dolar desteği çalışabilir.

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