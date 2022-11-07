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Şirketlerden Twitter’a reklam arası

07.11.2022 - 10:33 | Son Güncelleme :
Şirketlerden Twitter’a reklam arası | Ekonomi Haberleri

Aylarca süren belirsizliğin ardından Elon Musk’a satışı onaylanan Twitter’ın gündemi durulmuyor. Çalışanların yaklaşık yarısını işten çıkaran ve ‘mavi tik’ hesap sahiplerinden 8 dolar almak isteyen Musk’a tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak, nefret söyleminin yayılmasından ve reklamlarının sorunlu içeriklerle yan yana görünmesinden endişe duyan çok sayıda şirket, Twitter’a reklam vermeyi durdurma kararı aldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Twitter, işten çıkarma haberlerinin ardından şimdi de reklam verenlerin aldıkları kararla gündemde. Elon Musk’ın 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı sosyal medya platformunda, 3 bin 700 kişinin işten çıkarılmasının ve şirketin izlediği politikanın ardından büyük markalar da rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı. Markalar, Twitter’a reklam vermeyi durdurma kararı almaya başlarken, otomotiv markalarının başı çektiği listede ilaç, havayolu, gıda ve hazır giyim şirketleri de yer aldı. The Guardian’da yayınlanan bir habere göre, Twitter’ın gelirlerinin yüzde 90’ı reklamdan geliyor. GLAAD ve the Anti-Defamation League gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdikleri toplantıda şirketleri, Twitter’a reklam vermeyi bırakmaya çağırdı.

GELİRLERİ DÜŞÜYOR

Şirketlerin aldıkları kararlar ve STK’lardan gelen açıklamaların ardından Twitter’ın sahibi Elon Musk da reklamların kesilmesi yüzünden gelirlerde büyük bir düşüş yaşandığını söyledi. Musk, suçu reklam verenlere baskı yaptığını iddia ettiği aktivist gruplarda buldu ve içerik yönetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine rağmen yaşadıkları baskıyı ABD’de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışmak olarak tanımladı. Reklam cephesinde, Musk’ın bazı endişelerini gidermek için reklamcılarla buluştuğu iddia ediliyor. Coca-Cola, American Express, Johnson & Johnson, Nintendo, Unilever gibi markalarla çalışan Interpublic Group (IPG) ve Michelin, Puma, Reckitt, Sanofi, Hugo BOSS, KIA ve Swarovski gibi şirketlerle çalışan Havas Media gibi ajansların, gündem sakinleşene kadar müşterilerin reklam harcamalarını durdurmalarını tavsiye ettiği belirtiliyor.

GÜVENİLİRLİK VURGUSU

Twitter’ın mayıs ayında 3 bin 900, ağustos ayında ise 2 bin 300 reklamvereni varken; MediaRadar’a göre, bu sayı eylül ayında 2 bin 900’e yükseldi. Analiz şirketi, geçen hafta Twitter’daki harcamalarına ara veren General Motors’un Twitter’daki reklam bütçesinin ayda ortalama 1.7 milyon dolar olduğunu açıkladı. Eylülde Twitter’ın 668 yeni reklamvereni olduğunu açıklayan MediaRadar CEO’su Todd Krizelman, “Bu satın alma reklamverenlerin güvenini zorluyor” dedi. The New York Times’ın haberine göre de, hazır giyim markası REI, reklam harcamalarına ek olarak yayınları da durduracaklarını söyledi ve bu kararını, “Twitter’ın zararlı içeriği denetleme ve reklamverenler için marka güvenliğini güvence altına alma konusunda taşıdığı belirsizlikler” sözleriyle gerekçelendirdi. United Airlines’ın sözcüsü Leslie Scott da şirketin Twitter’da reklamları askıya aldığını doğruladı.

REKLAMLARI ASKIYA ALAN MARKALAR

- Pfizer

- L’Oréal

- Mondelez

- Volkswagen

- Audi

- Lamborghini

- Bentley

- Porsche

- General Mills

- Carlsberg Group

- REI

- United Airlines

- Ford

- General Motors 


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