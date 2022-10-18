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Dolar kurunda son durum

18.10.2022 - 14:08
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,5300 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6390 TL seviyesini görürken; kur saat 14:01 itibarıyla 18,5888 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,3640 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2637 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,9527 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,29 oranında yükselişle 112,45 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9820 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,45 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,79 seviyesinde bulunuyor.

 


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