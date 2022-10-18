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Konut fiyat endeksi yükseldi

18.10.2022 - 15:40
Konut fiyat endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 184,6, reel olarak ise yüzde 57,2 oranında arttı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artarak 548,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 57,2 oranında artış gösterdi.

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İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 7,9, 7,8 ve 9,1 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 210,8, 193,5 ve 175,7 oranlarında artış gösterdi.


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