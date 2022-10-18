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Net UYP açığı 223,1 milyar dolar oldu

18.10.2022 - 13:48
Net UYP açığı 223,1 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 256 milyar dolar iken 2022 Ağustos sonunda eksi 223,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 296,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,6 oranında azalışla 519,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 256 milyar dolar iken 2022 Ağustos sonunda eksi 223,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 111,2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 3,7 oranında artışla 126,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 0,3 oranında azalışla 51,4 milyar dolar oldu.

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Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 18,6 oranında azalışla 115,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 9 oranında azalışla 87,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,9 oranında artışla 18,8 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 59,5 oranında azalışla 1,4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,5 azalışla 42,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında artarak 316,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,4 oranında artarak 37,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 14,2 oranında artarak 11,1 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,9 oranında azalarak 61,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,9 oranında artarak 97,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


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