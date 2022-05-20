dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 20 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 15,95 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16,89 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün, günü uluslararası piyasalarda 15,84 TL seviyesinde tamamlarken; yeni güne 15,95 TL'den başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 15,8370 TL seviyesini, en yüksek ise 15,9660 TL seviyesini görürken; kur saat 09:22 itibarıyla 15,9510 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16,9200 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16,8932 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19,9140 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında yükselişle 102,84 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0585 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,94 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,66 seviyesinde bulunuyor.

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