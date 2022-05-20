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Kadın üreticilerle hayvancılık projesi

20.05.2022 - 09:10
Kadın üreticilerle hayvancılık projesi | Sektör Haberleri

Tarım ve hayvancılık alanında 60 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren Matlı Gıda Grubu, kadınların üretim sektöründeki gücünü ve pozitif etkisini, hayvancılık sektöründe de ortaya koymalarını sağlayacak bir projeyi hayata geçiriyor.

Konu ile ilgili şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kadın üretici ile omuz omuza projesinin yaratacağı pozitif etkinin kelebek etkisi ile dikkat çekici sonuçlar doğurması hedefleniyor. Sektördeki kadın üreticilerin temel ihtiyaçları ve beklentileri değerlendirildiğinde ortaya çıkan iki temel alan ve bu alanlardaki çalışmaların iyileştirilmesi için gerekli makine-teçhizatla birlikte doğru uygulamaların da yapılmasını sağlayacak bilgi platformu proje kapsamında oluşturulacak. Projenin, kadın üreticiler nezdinde yaratacağı verimli ve kazançlı hayvancılık sonuçlarının ölçülmesinin yanında sosyolojik açıdan da değerlendiril-mesini sağlayacak çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülecek. Kadın üreticiler ile omuz omuza projesi kapsamındaki destek konuları da şunlar: Buzağı bakımı ve beslemesi ile temiz süt üretimi. Buzağılarda her yıl yanlış bakım ve beslemeden kaynaklı en az 700 bin buzağı ölümü gerçekleşiyor. Yanlış veya eksik teçhizat kullanımı nedeniyle de atılmak zorunda kalınan süt miktarı ise üretilen sütün en az yüzde 10’u oluyor. Verilecek destekler kapsamında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi senato üyeliği, Dekan yardımcılığı, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları anabilim dalı başkanlığı ve zootekni ve hayvan besleme bölüm başkanlıklarını yürütmüş olan Prof. Dr. İsmet Türkmen ve Proyem teknik destek uzmanlarımız katkı sağlayacak. Bu katkılarla birlikte üreticilerimizin her an bilgiye ulaşabilecekleri dijital platformlar ve uzaktan destek çalışmaları da olacak.”

 


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