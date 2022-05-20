Çin'den rekor faiz indirimi | Ekonomi Haberleri

Çin'de 5 yıllık kredi ana faiz oranı 15 baz puan düşüşle yüzde 4,45 seviyesine çekildi.

Çin'den gösterge kredi faiz oranında rekor indirim yapıldı. Böylelikle, Mortgage faizleri için de gösterge olan 5 yıllık kredi ana faiz oranı 15 baz puan indirimle yüzde 4,45 seviyesine çekildi.

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Çin ekonomisinde yeniden yükselmeye başlayan Covid-19 önlemleri dolayısıyla ekonomik göstergelerinde bozulma görülüyordu.

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