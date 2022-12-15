Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 15 Aralık güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,81 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,63 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,6020 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6530 TL seviyesini görürken; kur saat 12:02 itibarıyla 18,6477 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,9330 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,8103 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,9676 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,44 oranında yükselişle 104,23 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0615 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,55 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,20 seviyesinde bulunuyor.

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