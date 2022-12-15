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Bakan Nebati: Gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz

15.12.2022 - 13:00 | Son Güncelleme :
Bakan Nebati: Gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, "Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız diyerek yola çıkmıştık. Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız diyerek yola çıkmıştık. Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz.

Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi. Böylece, Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL’ye gerilemiştir.

Yılsonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız diyerek yola çıkmıştık. Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz."


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