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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

15.12.2022 - 11:11 | Son Güncelleme :
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla 2021 yıl sonuna göre 7,5 milyar dolar azalarak 160,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7,5 milyar dolar azalarak 160,9 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 8,3 milyar dolar azalarak 152,7 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 779 milyon dolar artarak 8,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 4,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,1 milyar dolar azalışla 14,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 147 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 42 milyon dolar artarak 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 180 milyon dolar artarak 10,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 501 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 628 milyon dolar artışla 1,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar azalarak 105,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 899 milyon dolar artarak 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 152,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 64,8'inin dolar, yüzde 31,8’inin Euro, yüzde 1,7’sinin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,6’sının dolar, yüzde 38,0’ının Euro, yüzde 18,4’ünün Türk lirası ve yüzde 2,’ının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 152,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36’sını finansal kuruluşların, yüzde 64,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 23,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,4 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.


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