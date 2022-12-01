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Dolar fiyatlarında son durum

01.12.2022 - 11:39 | Son Güncelleme :
1 Aralık dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,63 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,43 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,62 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,63 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5800 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6910 TL seviyesini görürken; kur saat 11:32 itibarıyla 18,6394 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,5220 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,4337 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,5627 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında yükselişle 105,81 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0420 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,83 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,46 seviyesinde bulunuyor.

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