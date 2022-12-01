Altın yorum 1 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatları, Fed Başkanı Powell’ın güvercin tondaki açıklamalarından destek bularak yükselişe geçti. Gram altın fiyatları ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazancında ilerliyor. İntegral Araştırma Uzmanı Başak Kara, altın fiyatları üzerindeki son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

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Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yumuşak tonda açıklamaları sonrası risk iştahı yükseldi. Dünya borsa endekslerinde sert yükselişler görülürken, dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri sert yükseldi. Altın fiyatları ise, ters korelasyon etkisiyle değer kazancında ilerliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün gerçekleştirdiği konuşmasında, aralık ayında faiz artış hızında yavaşlamaya gidileceği beklentilerini güçlendirdi. Powell, enflasyonist riskin baskılanacağına dair mesaj verirken, ‘Faiz artış hızında ılımlılaşma zamanı en erken aralık ayında gelebilir’ şeklinde belirterek güvercin bir tavır sergiledi.

Altının ons fiyatı, Fed’in faiz artışında frene basacağı beklentisinin kuvvetlenmesiyle bugünkü işlemlerde 1783 dolara kadar yükselirken, gün içerisinde en düşük 1767 doları gördü. Değerli maden, şu dakikalarda ise yüzde 0,54 oranında yükselişle 1779 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1052 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1067 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1068,90 lira seviyesini, en düşük ise 1057,28 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:29 itibarıyla yüzde 0,59 oranında yükselişle 1066,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1750 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 206 liradan işlem görüyor.

TEKNİK OLARAK ONS ALTINDA TREND YUKARI

Başak Kara - İntegral Araştırma Uzmanı

Altın fiyatları, ABD TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin altında açıklanması ile 1786 dolar direnç bölgesini test edip, bu seviyeden satış baskısına maruz kalmıştı. Geçtiğimiz haftanın ana gündemi FOMC para politikası toplantı notları piyasaların gündemindeydi. Ons altında buradan gelecek şahin tonda mesajlardan korkuyordu ve baskı altındaydı. Ancak güvercinler bayrağı eline aldı ve Fed yetkilileri faiz artışlarının hızının yavaşlamasını destekledi. Tutanaklarda ayrıca Fed ekonomistlerinin politika yapıcıları faiz artırımlarının başladığı mart ayından beri ilk kez resesyon ihtimalinin yaklaşık yüzde 50’ye yükseldiği uyarısını yaptığı görüldü.

Fed'in güvercin açıklamaları ons altın fiyatları, dolar endeksindeki geri çekilme hareketinin de etkisiyle 1761 seviyesini test etti. Haftaya dolardaki güçlenmeyle baskılı başlayan ons altın fiyatları, gün içerisinde dolar endeksindeki geri çekilme hareketi etkisiyle 1763 direnç seviyesini test etti. Ancak bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle kalıcılık sağlayamadı. Fed başkanlarından Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in enflasyonu orta vadeli hedefine geri getirmek için mücadelesinde daha küçük faiz artırımlarına doğru yönelmesi taraftarı olduğunu söyledi.

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Daha yavaş bir faiz artırım patikasının destekleyicisiyim ifadelerini kullanırken faiz oranlarının nereye kadar yükselmesi gerektiğine inandığı konusunda bilgi vermedi. Barkin, Fed, fiyat baskılarını hafifletmek için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacak dedi. Fed'in faiz artırımlarının çok yakın zamanda durmayacağını ortaya koyması gerektiğini belirten Barkin, politikanın gevşetilmesine yönelik herhangi bir tartışmanın enflasyonun kontrol altına alınıldığından emin olunması sonrasına bırakılması gerektiğini de vurguladı.

Öte yandan Çin'in Covid önlemlerinde gevşemesi bir süredir baskılanan ons altın fiyatlarını dar bant hareket alanından çıkararak altın fiyatlarına derman oldu. Haftanın en önemli gündemi Fed Başkanı Powell'ın ekonomik verilere dair yapacağı konuşmalar küresel piyasaların gündemindeydi. Fed Başkanı Powell, Washington'daki Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, faiz artış hızı ve ülkedeki enflasyon ortamını da değerlendirdi. Powell buradaki konuşmasında, Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonu düşürmeye yetecek kısıtlama düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı yumuşatmak mantıklı diyen Powell, faiz artırımında yavaşlamanın aralık ayında başlayabileceğini açıkladı. Powell'ın güvercin açıklamalarının etkisiyle ons altın tarafında güvercin Fed esintisi şiddetli bir şekilde hissedildi. Dolayısıyla güvercin Fed'den gelen esinti etkisiyle ons altın fiyatları Powell'ın güvercin açıklamaları etkisiyle 1786 seviyesi olan önemli direnç seviyesine yaklaşmış bulunmaktadır.

Teknik olarak ons altında trend yukarı diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1805 seviyesi önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağı yönlü hareketin oluşması halinde 1740 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Gram Altın 1068 yükselişinin sonrasında kar satışlarıyla gerilemişti. Gün içerisinde 1051 bölgesini izleyeceğiz ve bu bölge aşılırsa tekrar güçlü bir görüntü çizebilir. 1040'ın kırılması halinde kısa vadede kar satışları kendini belli edebilir.

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