dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,23 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,06 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,22 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,23 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,2120 TL seviyesini, en yüksek ise 18,2560 TL seviyesini görürken; kur saat 13:57 itibarıyla 18,2388 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,1190 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0637 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,8827 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,26 oranında yükselişle 110,54 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9898 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,51 seviyesinde bulunuyor.

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