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Havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 57 arttı

07.09.2022 - 14:45
Havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 57 arttı | Ekonomi Haberleri

Ocak-Ağustos döneminde havalimanlarında toplam yolcu sayısının yüzde 56,9 artarak 118 milyon 599 bini aştığı bildirildi.

Ağustos ayında havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 78 bin 161, dış hatlarda 86 bin 589 olduğu bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, üst geçişler ile birlikte toplam 202 bin 556 uçak trafiği gerçekleşti. Uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 arttı. 2019 yılı Ağustos ayı uçak trafiğinin yüzde 98’ine ulaşılmış oldu. Korona virüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkede büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın Ağustos ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Toplam yolcu trafiğinde 2022 yılı Ağustos ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 94’ü gerçekleşti.

AĞUSTOSTA HİZMET VERİLEN YOLCU SAYISI 22 MİLYONA ULAŞTI

İç hat yolcu trafiği 8 milyonu aşarken, dış hat yolcu trafiğinin 13 milyon 777’e ulaştığı belirtilerek, geçen ay direkt transit yolcular ile birlikte toplam 21 milyon 957 binden fazla yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu trafiği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 artış gösterdi. Yük trafiği de yüzde 14 artarak toplam 448 bin 201 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA 6.8 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Ağustos’ta İstanbul Havalimanı’ndaki uçak trafiğinin; iç hatlarda 10 bin 757, dış hatlarda 30 bin 817 olmak üzere toplamda 41 bin 574’e ulaştığı, en yoğun havalimanı sıralamasında Avrupa’da zirveyi bırakmayan İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 733 bin, dış hatlarda 5 milyon 90 bin olmak üzere toplam 6 milyon 823 bin yolcunun ağırlandığı duyuruldu.

TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ 8 AYDA YÜZDE 56,9 ARTTI

Ocak-Ağustos döneminde de yolcu ve uçak trafiğinde artış yaşandığı bildirilerek, 8 aylık dönemde uçak trafiği, iç hatlarda 520 bin 313, dış hatlarda 456 bin 71 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 224 bin uçak trafiğine ulaşıldı. Ocak-Ağustos döneminde uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 artış gösterdi. İç hat yolcu trafiği 52 milyon 190 bine dayanırken, dış hat yolcu trafiği 66 milyon 158 bin oldu. Bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 118 milyon 599 bin yolcuya havalimanlarına hizmet verildi. Toplam yolcu trafiğinde yüzde 56,9’luk bir artış gerçekleşti. Aynı dönemde yük trafiği toplamda 2 milyon 645 bin tona ulaştı.

ANTALYA HAVALİMANI’NDA 20 MİLYON 424 BİNDEN FAZLA YOLCU AĞIRLANDI

Sekiz aylık dönemde İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 72 bin 363, dış hatlarda 201 bin 324 olmak üzere toplamda 273 bin 687 uçak trafiğinin gerçekleştiği aktarılarak, iç hatlarda 10 milyon 657 bin, dış hatlarda 30 milyon 486 bin olmak üzere toplamda 41 milyon 143 bin yolcu trafiğinin oluştuğu kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde; Antalya Havalimanı’nda ise iç hatlarda 4 milyon 11 bin, dış hatlarda 16 milyon 413 bin olmak üzere, 20 milyon 424 binden fazla yolcuya hizmet verildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 6 milyon 588 bin, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 3 milyon 139 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 2 milyon 770 bin yolcu ağırlandı. Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda ise toplamda 490 bin 546 yolcu trafiği gerçekleşti.


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