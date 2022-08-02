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Dolar fiyatlarında son durum

02.08.2022 - 09:50 | Son Güncelleme :
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 2 Ağustos güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,38 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,91 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,94 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,8510 TL seviyesini, en yüksek ise 17,9540 TL seviyesini görürken; kur saat 09:36 itibarıyla 17,9487 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,4580 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3839 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,9500 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 105,44 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0238 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,78 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,43 seviyesinde bulunuyor.

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