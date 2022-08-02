20 kilometrelik ihracat kuyruğu | Ekonomi Haberleri

Türkiye’den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa’ya götürmek üzere Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı’na gelen TIR’lar 20 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.

Saatlerce sırada bekleyen sürücüler, en büyük sıkıntılarının ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesis bulunmaması olduğunu söyledi. Sıcak havada beklemenin zorluğuna dikkat çeken sürücüler, brandaları açıp dorselerine kaçak göçmen girmesinden korktukları için nöbetleşe uyuduklarını belirtti. İstanbul’dan aldığı inşaat malzemelerini Bulgaristan’a götürmek üzere sınır kapısına gelen TIR sürücüsü Kamuran Ersoy, “22 kilometreden kuyruğa girdim, iki günde 12 kilometre gelebildim. Çok yavaş, 100 metre 100 metre, biter mi bu sıra? Buralarda bizim lavabomuz, tuvaletimiz yok. Su yok, suyumuz bitmek üzere” diye konuştu

‘YETERLİ İMKÂN YOK’

TIR sürücüsü Ramazan Erdağ da iki gündür sırada beklediğini dile getirerek, “Burada tesis yok, hiçbir imkânımız yok. Biraz zor oluyor, yetkililere buradan sesleniyoruz. Kapı çaresine mi bakacaklar artık garajı mı büyütecekler. Bu çile çekilmez. İhracatımız artıyor, memnun kalıyoruz ama yeterli imkânlar yok. Ek bir kapı da yapılabilir, garajlar da çoğalabilir. Burada araçlar yolun üzerinde duruyor, çok kazalar oluyor. Ölümlü kazalarla karşılaşıyoruz. Gece park halinde yolun üzerinde bekliyorsun, gelip çarpıyor. Gurbetçiler 2-3 ay yaz döneminde yoğun geliyorlar. Çok hızlı geçiyorlar, görmüyorlar, dalgın oluyorlar, karşıdan araba gelince gözlerini alıyor. Haliyle TIR’ların altına giriyorlar. Bu da çok kötü sonuçlar doğuruyor” dedi.

‘BULGARLAR ÇALIŞMIYOR’

Bulgaristan’a ürün götüren Savaş Karagöz ise şu ifadeleri kullandı: “İki gündür buradayız. Büyük ihtimal Bulgarın çalışmaması sebebiyle. Bulgar’da sistemde sıkıntı var diye biliyoruz. Lavabo ihtiyacından şikâyetçiyiz. Mülteci sorunundan rahat yatamıyoruz. İlave park açtılar, o da yetersiz geldi. Nasıl oldu, biz de anlamadık. 15 kilometrelik kuyruğu eritecek şekilde park yapmışlardı. Bayramdan beri, o açıldığından beri ilk defa böyle bir kuyruk oldu.”

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