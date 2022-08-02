gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 2 Ağustos altın fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününde ons altın fiyatları 1 ayın zirvesini görürken; gram altın fiyatları ise ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 1,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 1780 dolar seviyesine kadar yükselerek 5 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ons altın fiyatlarında yaşanan bu yükselişte; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekonomik bozulmalar sebebiyle faiz artırımlarında daha ılımlı davranabileceği beklentisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak dolardan altına yönelmesi ve yaşanan jeopolitik gerilimler etkili oluyor. Haftanın en önemli verisi cuma günü açıklanacak olan ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi. Sürpriz gelecek bir verinin altın fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1780 doları, en düşük 1770 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,05 oranında yükselişle 1773 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN 1,5 AYIN ZİRVESİNDE

Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken, bugün içerisinde en yüksek 1026,15 lira seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 1,5 ayın zirvesini gördü. Gram altın gün içerisinde en düşük ise, 1016,95 lira seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:23 itibarıyla yüzde 0,32 oranında düşüşle 1023,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1672 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 877 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1018 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1022 lira seviyeden başlamıştı.

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