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Dolar fiyatlarında son durum

24.06.2022 - 10:03
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 24 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,35 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,29 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,36 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 17,2990 TL seviyesini, en yüksek ise 17,3770 TL seviyesini görürken; kur saat 09:43 itibarıyla 17,3558 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,3230 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2992 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,3146 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 oranında düşüşle 104,23 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0531 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,94 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,49 seviyesinde bulunuyor.

 


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