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Gaz krizine yeni çözüm ısı pompası

24.06.2022 - 09:26
Gaz krizine yeni çözüm ısı pompası | Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşı başta Avrupa olmak üzere enerjide dışa bağımlı ülkeleri etkilerken, alternatif enerji arayışları sürüyor. Özellikle geçtiğimiz yıl kullanımı rekor kıran ısı pompasına talep artıyor. Üstelik Avrupa ısı pompası kullanımını zorunlu hale getiriyor. Maliyetleri düşürmek için tercih edilen ve Avrupa’da hızla yayılan ısı pompası zorunluluğuyla ilgili olarak uzmanlar, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde de kullanım oranının arttırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; artan enerji krizi ve savaş sonrası tedarikteki belirsizlikler, ülkelerin enerji politikalarını tekrar gözden geçirmesine neden oluyor. Pek çok ülke, yeşil enerjiye ilişkin taahhütlerinin arkasında olduklarının altını çizse de kömür ve nükleer enerji tekrar masaya getirildi. Avrupa’da pek çok ülke enerji tüketiminde alternatif kaynakları araştırırken, Hollanda geçtiğimiz aylarda yüksek maliyetler nedeniyle, ısı pompalarını zorunlu hale getireceğini açıkladı. İngiltere de 2028 yılına kadar 26 milyon gaz kazanını elektrikli ısı pompalarıyla değiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Temiz ve verimli enerji konusunda küresel anlamda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu The Regulatory Assistance Project (RAP) Avrupa Direktörü Jan Rosenow, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, gaz tüketimini azaltmak amacıyla ısı pompalarına olan ilgide büyük bir artışa yol açtı. Halihazırda ısı pompalarının çoğu Çin’de, Kuzey Amerika ülkelerinde ve Avrupa’da kurulu vaziyette. Türkiye gibi enerjiyi ithal eden ülkeler için ısı pompası kullanımı çok önemli” dedi.

ALMANYA’DA ZORUNLU 

Geçen yıl ısı pompası kullanımında rekor bir artış görüldü ve bu konuda en büyük motivasyonun maliyetlerdeki artış olduğu kaydediliyor. Hollanda’nın Avrupa Birliği içinde ısı pompaları kullanımını zorunlu hale getirecek ikinci ülke olması bekleniyor. Bu anlamda Avrupa’da başı çeken ülke Almanya olurken; ülkede 2024’e kadar ısı pompalarına geçme zorunluluğu getirilmiş ve 2030 yılına kadar 6 milyon ısı pompası kurulmasının hedeflendiği açıklanmıştı. “Nüfus potansiyelini düşünürsek Türkiye’de ısı pompası pazarında ciddi fırsat var” diyen Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, 2021’de ısı pompasında rekor bir satış adedine imza attıklarını söyledi.

TÜRKİYE PAZARI ISINIYOR

Türkiye’de ise ısı pompası pazarının gelişim aşamasında olduğunu belirten Avdel, “İklimlendirme sektöründe geleceğin teknolojisi olarak görülen ısı pompaları, daha çok Avrupa pazarında öne çıkıyor. Son 5 yılda yüzde 100 büyüyen Avrupa ısı pompası pazarı yalnızca 2020-2021 yılları arasında yüzde 25 büyüdü. Bu büyümenin yaşandığı ülkelerde teşviklerin de uygulanmaya başladığını görüyoruz. Türkiye’nin de önümüzdeki 5 yıl içinde ısı pompasında artan trendden pay alması söz konusu. Pazarın büyüklüğü Türkiye’de henüz 10 binin biraz üzerinde. Yenilikçi ısı pompası teknolojileri geliştirildikçe ısı pompalarına olan talep de artıyor. Yakın gelecekte uygulanmaya başlayacak uyum çalışmalarıyla beraber yenilenebilir teknoloji pazarının da ciddi anlamda büyümesi bekleniyor” diye konuştu.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Enerji verimliliğinde büyük avantaj sağlayan ısı pompası sistemleri, buzdolabı veya klimaya benzer bir sistem kullanarak, tersine çevrim ile ortam ısısından enerji üretir. Örneğin; bir buzdolabı iç hacmini soğuturken dışarıya sıcak havayı iletir. Bir hava kaynaklı ısı pompası ise ortam havasındaki ısıyı odalarınıza getirir. Bu sayede, hem ısıtma hem soğutma ihtiyacı tek cihazla karşılanabilir. Isı pompaları genel olarak konut, otel ya da işyerlerinin ısıtılması ve soğutulması için kullanılır. Bir ısı pompasının sağladığı enerjinin yüzde 70-80’i yenilenebilir enerjiden oluşur.


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