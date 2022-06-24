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Kapasite kullanım oranı açıklandı

24.06.2022 - 10:18
Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran’da bir önceki aya göre 0,4 puan azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı imalt sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.

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2022 yılı Haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 771 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.


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