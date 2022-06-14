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Dolar fiyatlarında son durum

14.06.2022 - 09:48
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 14 Haziran güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,25 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,25 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,26 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,2210 TL seviyesini, en yüksek ise 17,2960 TL seviyesini görürken; kur saat 09:25 itibarıyla 17,2591 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,0790 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,9727 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında düşüşle 104,95 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0438 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19,53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,26 seviyesinde bulunuyor.

 


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