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İhracatçı kredisinde vade ve faiz değişti

14.06.2022 - 08:53
İhracatçı kredisinde vade ve faiz değişti | Ekonomi Haberleri

İhracatçıların kullanacağı reeskont kredilerde vade ve faiz değişikliği yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken, faiz oranlarını da düşürdü.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Merkez Bankası’nın yaptığı değişikliği göre TL reeskont kredilerinde azami vade 360 gün, savunma sanayisi için azami vade 720 gün olacak. TL reeskont kredi faizi indirimleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, TL reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 puan, 91-180 gün için politika faizinin 200 puan ve 181-720 gün için politika faizinin 100 puan altında olacak. TL reeskont kredilerinden yararlanmak için ihracat bedellerinde uygulanmakta olan mevcut yüzde 40 Merkez Bankası’na satış koşuluna ek olarak, firma en az yüzde 30’unu bir bankaya satmayı taahhüt edecek.

Firmalar, döviz satışı yaptığı toplam tutara kadar TL reeskont kredisi kullanabilecek. TL reeskont kredisi kullanan firmaların ilk satış işleminden itibaren bir ay süreyle satılan döviz tutarını yeniden satın almamayı taahhüt etmesi gerekecek. Reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara TCMB kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredi işlemler olarak tanımlanıyor.


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