Kripto paralarda çöküş sürüyor! | Bitcoin Haberleri

Küresel enflasyonist riskin artması ve resesyon endişelerinin yükselmesiyle kripto paralarda çöküş devam ediyor. Bitcoin fiyatları 21 bin doların altına kadar sarktı. Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Geçtiğimiz cuma günü ABD mayıs ayı enflasyon verisinin sürpriz bir şekilde 41 yılın zirvesini yenilemesiyle, piyasalarda risk iştahı azaldı. Yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarken, güvenli limanlara yöneldi. Bu durumdan sert etkilenen piyasalardan biri de kripto para varlıkları oldu. Bitcoin fiyatları 1,5 yılın en düşük seviyesine kadar gerilerken; kripto paraların piyasa değeri 1 trilyon doların altına geriledi.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 23 bin 378 dolar seviyesini, en düşük 20 bin 833 dolar seviyesini görürken, saat 13:50 itibarıyla yüzde 3,85 oranında düşüşle 22 bin 368 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 24’ün üzerinde değer kaybederken; piyasa değeri 428 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 4,42 oranında düşüşle 1187 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 1075 doları, en yüksek ise 1252 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 32'nin üzerinde düştü.

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Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,48 oranında değer kaybederek 948 trilyon dolara geriledi.

75 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI SERT BİR ŞEKİLDE FİYATLANIYOR

Beste Naz Süllü - Bybit Türkiye Araştırma Müdürü

Genel piyasalar FOMC toplantısına doğru aşırı oynaklık yaşıyor. Basın ve finans kuruluşlarının son birkaç gündür sıkça dile getirdiği 75 bp faiz artırımı piyasada deprem yaşatıyor. ABD’de 1981’den bu yana görülen en yüksek TÜFE rakamlarını (yüzde 8,6) aldık. Bugün de açıklanacak olan ÜFE verileri enflasyonun yapışık olup olmadığı konusunda yeni bir bilgi ve yeni bir fiyatlama getirebilir. Diğer tarafta WSJ haziran ve temmuz aylarında 75bp faiz artışına atıfta bulunarak Goldman raporlarını yayımlıyor. Barclay’s de aynı zamanda ilk 75bp faiz artışını dile getiren kuruluşlardan oldu.

Eğer FOMC’den 75bp faiz kararı çıkarsa bu 1994’ten bu yana artırılan en yüksek faiz kademesi olacak. Mevcut durumda 0,75-1,00 olan faiz bandının 75bp artırılarak 1,5-1,75 aralığına çıkmasının olasılığı yüzde 93’e yükseldi. Bu durumda piyasanın rahatlaması Fed öncesi neredeyse imkansız.

Pazartesi günü en büyük iki kripto parada çift haneli düşüşün yaşanması ile kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon doları altına geriledi. Bunlara ek olarak mayıs ayında yaşadığımız Terra şokunun ardından dün de Celcius ağında çekim işlemleri durduruldu. Tron’un stablecoin’i USDD 1:1 eşit bacağını kaybetti ve iskontolu işlem görüyor. Yatırımcılar FOMC öncesinde yine bir TERRA LUNA şoku yaşama korkusu ile kripto paralarda kümülatif bir satış meydana geldi. Celsius ağının yerel tokeni CEL dün bir saatte yüzde 70 düşüş yaşadı.

Dün ABD borsaları yüzde 4 oranında düşüş yaşarken, bu sabah vadeli piyasada bir miktar toparlanma çabaları söz konusu. Bitcoin de 20.850 dolar seviyesine iğne atsa da bugün bir miktar tepkilerin geldiğini görüyoruz. Bitcoin’i teknik olarak ele aldığımızda tarihsel RSI düşük seviyelerdeyiz. V şeklinde bir toparlanma henüz kuvvetli olmasa da 23.150 ve 23.750 dolar seviyeleri gün içi direncimiz olacak. Bu iki seviyenin aşılması ile daha ivmeli toparlanmalar görebiliriz. Ancak küçük yatırımcıların Fed öncesi işlemlerde risk altında olduğunu belirtmeliyiz. Kuvvetli bir görünümü olmayan Bitcoin’de aşağı yönlü sert satış trendleri devam ediyor. Görünüm zayıf.

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