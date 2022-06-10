10 Haziran dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,21 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,31 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,26 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,24 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,8510 TL seviyesini, en yüksek ise 17,4300 TL seviyesini görürken; kur saat 10:52 itibarıyla 17,2143 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,4210 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3137 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,5028 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında düşüşle 103,09 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0626 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20,30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,71 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler