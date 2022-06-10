;
  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • İhracat ve ithalat birim değer endeksleri yükseldi
‹ Önceki Haber İşyerleri de kira artışına sınır istiyor İşyerleri de kira artışına sınır istiyor Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri yükseldi

10.06.2022 - 10:45
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

İhracat birim değer endeksi yüzde 13, ithalat birim değer endeksi yüzde 39,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,6, yakıtlarda yüzde 78,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,6 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10 ARTTI

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 25,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 39,4 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,5, yakıtlarda yüzde 194,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,4 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,2 AZALDI

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 ve yakıtlarda yüzde 20,2 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Mart ayında 144,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,9 artarak, 2022 Nisan ayında 161,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Nisan ayında 141,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,4 artarak, 2022 Nisan ayında 162,3 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Mart ayında 109,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,3 artarak, 2022 Nisan ayında 110,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi 2022 Nisan ayında 107,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI NİSAN AYINDA 74,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Nisan ayında 91,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 17,1 puan azalarak, 2022 yılı Nisan ayında 74,1 oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.580 Değişim: 0,33% Hacim : 14.025 Mio.TL Son veri saati : 11:27
Düşük 2.541 10.06.2022 Yüksek 2.598
Açılış: 2.553
17,1962 Değişim: 0,46%
Düşük 16,8510 10.06.2022 Yüksek 17,4307
Açılış: 17,1176
18,2758 Değişim: 0,11%
Düşük 17,9163 10.06.2022 Yüksek 18,4210
Açılış: 18,2565
1.020,86 Değişim: 0,10%
Düşük 999,67 10.06.2022 Yüksek 1.035,67
Açılış: 1.019,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.