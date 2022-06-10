Altın yorum 10 Haziran: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatı hafta genelinde ar bantta hareket ederken; yatırımcıların gözü bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisinde olacak. Peki, ABD enflasyon verisi neden bu kadar kritik? Altın fiyatları bu veriden nasıl etkilenebilir? Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ tüm detayları Bigpara’ya anlattı.

Şenay Zeren

Altın yatırımcısının gözü bugün Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak olan ABD mayıs ayı enflasyon verisinde olacak. ABD enflasyonu nisan ayında yüzde 8,3 gelerek 40 yılın zirve seviyesinden gerilemişti. Piyasa beklentisi mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde kalması yönünde. ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceği için oldukça kritik...

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 14-15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı beklerken; toplantı sonrası verilecek mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları önemli olacak.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN 'FAİZ ARTIŞI' SİNYALİ

Avrupa Merkez Bankası (AMB) dün faiz kararını açıkladı. Banka, faiz oranlarında beklendiği gibi değişikliğe gitmezken, temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artışı sinyali verdi. Avrupa Merkez Bankası, 2015 yılında başlayan normal varlık alım programını ise beklentiler dahilinde 1 Temmuz’da bitireceğini açıkladı. Banka sürpriz yapmazken, piyasalar üzerinde sert hareketler gözlenmedi.

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımının Euro’yu kuvvetlendirmesi; altın fiyatlarının ise bu durumdan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Banka en son 11 yıl önce faiz artırımına gitmişti.

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KRİTİK VERİDEN ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENEBİLİR?

Piyasalar ABD enflasyon verisinin yüzde 8,3 seviyesinde gelmesini beklerken; sürpriz gelecek bir veri piyasalarda harekete sebep olabilir. ABD enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirse, Fed faiz artırım hızını artırabilir; bu da dünyada dolar varlıklarını güçlendirerek, altın fiyatlarını baskılayabilir. Tersi bir durumda yani önemli verinin beklentilerin altında gelmesi halinde, Fed’in sıkılaşma politikasında daha fazla agresifleşmeyeceği düşünülerek altın fiyatları desteklenebilir.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1848 dolar seviyesini; en düşük 1843 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,18 oranında düşüşle 1844 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1035,66 lira seviyesini, en düşük 999,66 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:39 itibarıyla yüzde 0,11 oranında yükselişle 1020,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1695 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 894 liradan satılıyor.

VERİNİN ETKİSİ UZUN SOLUKLU OLMAYABİLİR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın bu hafta temkinli seyrini korudu ve 1836 – 1859 dolar aralığında işlemler görüldü. Yatay seyrini koruyan ons altın için dün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı takip edildi. Ancak ECB kaynaklı ons altında yeni bir hareketlenme görülmedi. Bugünde ABD'de TÜFE verisi açıklanacak. TSİ 15:30'da açıklanacak olan veri piyasalarda oynaklığa neden olabilir.

Gelecek hafta, Fed'in toplantısı bulunuyor. Fed, toplantısı öncesinde bugünkü veriyi de görmüş olacak. Dünyada enflasyon yükselirken, ABD'de en son nisan ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,30 seviyesinde gerçekleşmişti. Mayıs ayına yönelik açıklanacak veri içinde beklentiler yükselişin devam etmesi yönünde.

Açıklanacak veri beklentilerin üzerinde gelirse Fed’in faiz konusunda adımlarını devam ettireceğine dair beklentileri güçlendirebilir. Beklentilerin altında kalan bir veri ise Fed’in haziran-temmuz toplantısı sonrasında faiz konusunda agresif olmayabilir şeklinde beklentilerin oluşmasını sağlayabilir. Ancak bugünkü veri nedeniyle gelecek hafta Fed’in dilinde bir değişiklik görülmesini beklemiyorum.

Fed gelecek hafta beklentiler dahilinde 50 baz puanlık faiz artışını yapmaya hazırlanıyor. Enflasyon düşüne kadar da faiz artışına devam edeceklerini belirtmeye devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü verinin etkisi uzun soluklu olmayabilir. Ons altını teknik olarak incelediğimizde, 1837 dolar gün içi destek noktası olurken bu destek noktasının altında 1830 – 1822 dolar bir sonraki destek noktaları olarak takip edilebilir. Buna karşın yukarıda 1853 dolar direnç noktasının üzerinde kapanışlarda 1860 – 1870 dolar direnç noktalarına doğru bir hareketlenme beklenebilir.

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